Tempesta di neve in Spagna | tre morti Madrid nel caos

Una Tempesta di neve così a Madrid non la ricordavano da almeno 50 anni. E un bilancio che parla addirittura di tre morti. 'Filomena', così l'hanno battezzata, ha paralizzato completamente la città e ...

