Serie A, il Genoa supera il Bologna: Zajc e Destro firmano il successo per 2-0 (Di sabato 9 gennaio 2021) successo interno del Genoa che nel match di Serie A della 17.ma giornata ha battuto il Bologna con il risultato di 2-0. Felsinei con tante assenze ma il Grifone è in netta ripresa grazie alla cura Ballardini. In campo squadra aggressiva sin dai primi minuti. Primi tentativi di Destro e Criscito, loro come Vignato. Il Bologna domina nel possesso ma è poco concreto in attacco. Vola Perin che nega il vantaggio a Orsolini. Gol sbagliato e gol subito una regola ferrea del calcio: non sbaglia Zajc prima dell'intervallo e porta in vantaggio il Genoa. Nella ripresa pericoloso Bani di testa, ma raddoppia Destro sull'errore di Schouten al 55'. Poi tentativi per raddrizzare il risultato del Bologna che però non è riuscito a ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021)interno delche nel match diA della 17.ma giornata ha battuto ilcon il risultato di 2-0. Felsinei con tante assenze ma il Grifone è in netta ripresa grazie alla cura Ballardini. In campo squadra aggressiva sin dai primi minuti. Primi tentativi die Criscito, loro come Vignato. Ildomina nel possesso ma è poco concreto in attacco. Vola Perin che nega il vantaggio a Orsolini. Gol sbagliato e gol subito una regola ferrea del calcio: non sbagliaprima dell'intervallo e porta in vantaggio il. Nella ripresa pericoloso Bani di testa, ma raddoppiasull'errore di Schouten al 55'. Poi tentativi per raddrizzare il risultato delche però non è riuscito a ...

