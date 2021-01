Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition avrà anche un'edizione fisica grazie a Limited Run Games (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo aver speso anni nel limbo dei giochi spariti dalla circolazione, Scott Pilgrim vs. The World: The Game, l'adattamento videoludico della popolare serie a fumetti, sta per tornare, in versione Complete Edition fra l'altro. Questa nuova riedizione includerà sia il gioco base, sia tutti i DLC che sono stati pubblicati. Fino ad oggi, pensavamo che il gioco sarebbe stato reso disponibile esclusivamente in versione digitale, ma pare che non sarà più questo il caso, grazie all'intervento di Limited Run Games. Il publisher indipendente ha infatti annunciato la creazione di una versione retail di Scott Pilgrim vs. The World: The Game ... Leggi su eurogamer (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo aver speso anni nel limbo dei giochi spariti dalla circolazione,vs. The: The, l'adattamento videoludico della popolare serie a fumetti, sta per tornare, in versionefra l'altro. Questa nuova riincluderà sia il gioco base, sia tutti i DLC che sono stati pubblicati. Fino ad oggi, pensavamo che il gioco sarebbe stato reso disponibile esclusivamente in versione digitale, ma pare che non sarà più questo il caso,all'intervento diRuns. Il publisher indipendente ha infatti annunciato la creazione di una versione retail divs. The: The...

