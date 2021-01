Salto con gli sci, Kamil Stoch vince in Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt davanti a Granerud e Zyla (Di sabato 9 gennaio 2021) Kamil Stoch si conferma in uno stato di forma stellare e porta a casa la terza vittoria consecutiva nel circuito maggiore, imponendosi con grande autorità in gara-1 sul trampolino HS142 di Titisee-Neustadt ed eguagliando il connazionale Adam Ma?ysz a quota 39 successi complessivi in Coppa del Mondo (solo due saltatori vantano più affermazioni nella storia). Il 33enne polacco di Zakopane, reduce dal suo terzo trionfo nella Tournée dei 4 Trampolini, ha messo in evidenza una prestazione superlativa specialmente nella seconda serie, scavando un solco importante nei confronti del resto della concorrenza dopo aver chiuso la prima serie alle spalle del compagno di squadra Dawid Kubacki (alla fine 7°). Stoch ha sfruttato in maniera magistrale una buona folata di vento ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)si conferma in uno stato di forma stellare e porta a casa la terza vittoria consecutiva nel circuito maggiore, imponendosi con grande autorità in gara-1 sul trampolino HS142 died eguagliando il connazionale Adam Ma?ysz a quota 39 successi complessivi indel(solo due saltatori vantano più affermazioni nella storia). Il 33enne polacco di Zakopane, reduce dal suo terzo trionfo nella Tournée dei 4 Trampolini, ha messo in evidenza una prestazione superlativa specialmente nella seconda serie, scavando un solco importante nei confronti del resto della concorrenza dopo aver chiuso la prima serie alle spalle del compagno di squadra Dawid Kubacki (alla fine 7°).ha sfruttato in maniera magistrale una buona folata di vento ...

