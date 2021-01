Rai in lutto, l’attore è venuto a mancare poco fa (Di sabato 9 gennaio 2021) lutto nel mondo teatrale e non solo: è morto Alberto Terrani. Attore e regista, molto attivo sul palcoscenico ma anche volto di alcuni film e diversi sceneggiati Rai, si è spento a Padova, all'età di 85 anni. Era anche docente al Teatro Stabile del Veneto nonché vedovo del soprano Lucia Valentini Terrani. Tra i tanti che lo stanno ricordando, anche la cantante Rita Pavone (in basso il post). Queste le parole dell'assessore alla Cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari: #FOTO A FINE ARTICOLO Oggi si è aperto un vuoto incolmabile nella storia del teatro e della cultura in generale, non solo per il Veneto, ma per tutta Italia. Terrani non è stato solo un grande attore, ma una figura elevata e poliedrica. Nella sua attività ha interpretato Euripide, Shakespeare, autori contemporanei, sempre con uno straordinario successo, a dimostrazione ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 gennaio 2021)nel mondo teatrale e non solo: è morto Alberto Terrani. Attore e regista, molto attivo sul palcoscenico ma anche volto di alcuni film e diversi sceneggiati Rai, si è spento a Padova, all'età di 85 anni. Era anche docente al Teatro Stabile del Veneto nonché vedovo del soprano Lucia Valentini Terrani. Tra i tanti che lo stanno ricordando, anche la cantante Rita Pavone (in basso il post). Queste le parole dell'assessore alla Cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari: #FOTO A FINE ARTICOLO Oggi si è aperto un vuoto incolmabile nella storia del teatro e della cultura in generale, non solo per il Veneto, ma per tutta Italia. Terrani non è stato solo un grande attore, ma una figura elevata e poliedrica. Nella sua attività ha interpretato Euripide, Shakespeare, autori contemporanei, sempre con uno straordinario successo, a dimostrazione ...

Ludovica2019 : RT @Animalistiitaly: LA #CACCIA NON È UNO SPORT, MA LUTTO ? Il conduttore @insinnaflavio attaccato dai #cacciatori. Noi abbiamo preso le su… - Riccardo_Manca_ : RT @Animalistiitaly: LA #CACCIA NON È UNO SPORT, MA LUTTO ? Il conduttore @insinnaflavio attaccato dai #cacciatori. Noi abbiamo preso le su… - elisabettadst : RT @Grace_C1618: Anni e anni, ma io il lutto per Guido e Davide ancora non l'ho superato, nemmeno per Guido Zanin se é per questo. Rai non… - DarcyloveLizzy : RT @Grace_C1618: Anni e anni, ma io il lutto per Guido e Davide ancora non l'ho superato, nemmeno per Guido Zanin se é per questo. Rai non… - Grace_C1618 : Anni e anni, ma io il lutto per Guido e Davide ancora non l'ho superato, nemmeno per Guido Zanin se é per questo. R… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai lutto Morta per Covid Livia Giustolisi: la giornalista di Paese sera e Rai aveva 69 anni Fanpage.it Paola Perego, dopo il tragico lutto riparte: “Io sono pronta”

Paola Perego, nota conduttrice italiana, recentemente è stata colpita da un grave lutto, ma ecco cosa ha appena annunciato ... filo rosso“, in onda ogni sabato pomeriggio alle 14.00 su Rai 2. La ...

Teatro in lutto: addio ad Alberto Terrani, interprete anche di tanti sceneggiati Rai

Doloroso lutto nel mondo del teatro: è morto ad 85 anni l'attore e regista Alberto Terrani, un vuoto incolmabile per il panorama artistico.

Paola Perego, nota conduttrice italiana, recentemente è stata colpita da un grave lutto, ma ecco cosa ha appena annunciato ... filo rosso“, in onda ogni sabato pomeriggio alle 14.00 su Rai 2. La ...Doloroso lutto nel mondo del teatro: è morto ad 85 anni l'attore e regista Alberto Terrani, un vuoto incolmabile per il panorama artistico.