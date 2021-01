Programmi TV di stasera, sabato 9 gennaio 2021. Su Italia1 il film d’animazione «Kung Fu Panda» (Di sabato 9 gennaio 2021) Kung Fu Panda Rai1, ore 20.35: Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) Terzo appuntamento con Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) e Carlo Conti. Protagonista anche questa sera una Coppia vicina al matrimonio, alla quale Affari Tuoi spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio un montepremi massimo di 300.000 euro. Motore del game-show 20 pacchi presenti in studio che contengono i premi. Ad aprire fisicamente questi pacchi i “Testimoni”, 10 personaggi famosi che propongono alla coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo. Ma i “Promessi Sposi” dovranno vedersela come sempre con il Dottore che, via telefono, proverà in tutti i modi, attraverso le sue “offerte” e i suoi diabolici stratagemmi, a mettere in difficoltà la Coppia. Nel corso del varietà è presente anche il “Pacco Feeling”. Si tratta di una serie di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 gennaio 2021)FuRai1, ore 20.35: Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) Terzo appuntamento con Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) e Carlo Conti. Protagonista anche questa sera una Coppia vicina al matrimonio, alla quale Affari Tuoi spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio un montepremi massimo di 300.000 euro. Motore del game-show 20 pacchi presenti in studio che contengono i premi. Ad aprire fisicamente questi pacchi i “Testimoni”, 10 personaggi famosi che propongono alla coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo. Ma i “Promessi Sposi” dovranno vedersela come sempre con il Dottore che, via telefono, proverà in tutti i modi, attraverso le sue “offerte” e i suoi diabolici stratagemmi, a mettere in difficoltà la Coppia. Nel corso del varietà è presente anche il “Pacco Feeling”. Si tratta di una serie di ...

