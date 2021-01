Covid, Asl Napoli 3 Sud: vaccino in oltre il 50% delle Rsa (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono gia’ piu’ della meta’ le Rsa dell’Asl Napoli 3 Sud interessate dalla campagna vaccinale, con tutti gli anziani ospiti e quasi il 95% degli operatori che sono stati sottoposti alla prima dose. A dare i numeri sulle attivita’ di immunizzazione presso le strutture residenziali che ospitano gli anziani e’ il referente Covid Rsa dell’azienda sanitaria locale, Antonio Coppola. L’occasione e’ stata data dall’avvio della vaccinazione nella Rsa Villa del Sole di Torre del Greco (Napoli), una delle realta’ profondamente segnate durante la seconda ondata da diversi casi di contagio tra ospiti ed operatori. ”Contiamo – spiega Coppola – nell’arco di massimo una decina di giorni di raggiungere tutte le Rsa che hanno aderito alla campagna vaccinale, tenendo conto che negli ultimi giorni se ne sono aggiunte altre a quelle gia’ ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono gia’ piu’ della meta’ le Rsa dell’Asl3 Sud interessate dalla campagna vaccinale, con tutti gli anziani ospiti e quasi il 95% degli operatori che sono stati sottoposti alla prima dose. A dare i numeri sulle attivita’ di immunizzazione presso le strutture residenziali che ospitano gli anziani e’ il referenteRsa dell’azienda sanitaria locale, Antonio Coppola. L’occasione e’ stata data dall’avvio della vaccinazione nella Rsa Villa del Sole di Torre del Greco (), unarealta’ profondamente segnate durante la seconda ondata da diversi casi di contagio tra ospiti ed operatori. ”Contiamo – spiega Coppola – nell’arco di massimo una decina di giorni di raggiungere tutte le Rsa che hanno aderito alla campagna vaccinale, tenendo conto che negli ultimi giorni se ne sono aggiunte altre a quelle gia’ ...

TORRE ANNUNZIATA - Riprenderanno regolarmente in presenza le attività didattiche della scuola dell'infanzia e delle classi prime e seconde elementari a Torre Annunziata. Ad annunciarlo è il sindaco de ...

Ispezioni Nas in case di riposo Abruzzo: casi positivi non comunicati alla Asl, scattano denunce

In concomitanza con il periodo delle Festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, una ...

