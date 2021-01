Corre in strada nuda e insanguinata: i residenti chiamano la Polizia (Di domenica 10 gennaio 2021) nuda, insanguinata e in stato confusionale : una donna residente in zona San Paolo a Treviso è stata soccorsa venerdì 8 gennaio verso le ore 19. Polizia e Suem 118 sono stati allertati dai residenti ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 10 gennaio 2021)e in stato confusionale : una donna residente in zona San Paolo a Treviso è stata soccorsa venerdì 8 gennaio verso le ore 19.e Suem 118 sono stati allertati dai...

Ultime Notizie dalla rete : Corre strada Corre in strada nuda e insanguinata: i residenti chiamano la Polizia TrevisoToday Riapre la strada statale che porta ad Ovindoli, i ringraziamenti del sindaco

Ovindoli - “A partire dalle 19.00 del 9 gennaio è formalmente riaperta la strada Statale per revoca dell'Ordinanza dell'ANAS. Voglio ...

TS - Inter, Conte corre: il tecnico è in media con in suoi scudetti

Risultato dei quindici pareggi in cui la Signora incappò durante la corsa. Il dato statistico, però, viene confermato dalla stagione vincente di Conte al Chelsea nel 2016/17: 21 punti lasciati per str ...

