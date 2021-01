Classifica Coppa del Mondo sci alpino discesa femminile: Sofia Goggia in testa, allunga su Corinne Suter! (Di sabato 9 gennaio 2021) Sofia Goggia ha allungato in testa alla Classifica di discesa libera per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La Campionessa Olimpica ha vinto la gara di St. Anton, ha dominato in maniera netta sulla pista austriaca infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie e ora cerca la fuga verso la conquista della Sfera di Cristallo di specialità. L’azzurra ora ha 60 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter e addiritturra 100 sulla statunitense Breezy Johnson, decisamente più attardate tutte le altre rivali. Di seguito la Classifica della Coppa del Mondo di discesa libera femminile. Classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)hato inalladilibera per quanto riguarda ladel2021 di sci. La Campionessa Olimpica ha vinto la gara di St. Anton, ha dominato in maniera netta sulla pista austriaca infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie e ora cerca la fuga verso la conquista della Sfera di Cristallo di specialità. L’azzurra ora ha 60 punti di vantaggio sulla svizzeraSuter e addiritturra 100 sulla statunitense Breezy Johnson, decisamente più attardate tutte le altre rivali. Di seguito ladelladeldilibera...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova in testa, +139 su Gisin. Sofia Goggia al 3° posto! OA Sport Goggia trionfa in discesa libera a St. Anton

Sofia Goggia non si ferma più, capolavoro a St. Anton

L'olimpionica domina la discesa sulle nevi austriache e vola da sola in vetta alla classifica di specialità: quinta Pirovano, ottava Curtoni, male Brignone.

