Cavese-Palermo 0-1: Rauti vola sopra i rimpianti! La banda Boscaglia lotta, spreca e vince all’ultima curva (Di sabato 9 gennaio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Boscaglia lancia un segnale forte e cambia assetto tattico ed interpreti in occasione del primo match dell'anno solare 2021.Contro la Cavese il Palermo si dispone in campo con un classico 4-3-3 con Martin playmaker in regia affiancato da Odjer e Luperini nel ruolo di intermedi.Rosanero a caccia di una vittoria che conferisca nuovo slancio ad un percorso fin qui balbettante e intriso di criticità. Numeri e classifica alla mano, l'impegno contro la Cavese è sì insidioso, ma comunque ampiamente alla portata di una squadra costruita per centrare almeno l'obiettivo playoff.Il metronomo francese è la vera grande novità proposta dal tecnico nativo di Gela, conscio di dover garantire una dose più massiccia e ricercata di geometria e fosforo in zona nevralgica, al fine di elevare cifra tecnica ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO -lancia un segnale forte e cambia assetto tattico ed interpreti in occasione del primo match dell'anno solare 2021.Contro lailsi dispone in campo con un classico 4-3-3 con Martin playmaker in regia affiancato da Odjer e Luperini nel ruolo di intermedi.Rosanero a caccia di una vittoria che conferisca nuovo slancio ad un percorso fin qui balbettante e intriso di criticità. Numeri e classifica alla mano, l'impegno contro laè sì insidioso, ma comunque ampiamente alla portata di una squadra costruita per centrare almeno l'obiettivo playoff.Il metronomo francese è la vera grande novità proposta dal tecnico nativo di Gela, conscio di dover garantire una dose più massiccia e ricercata di geometria e fosforo in zona nevralgica, al fine di elevare cifra tecnica ...

valerio_tripi : Vittoria nel finale dei rosanero: Cavese-Palermo 0-1 la diretta - rep_palermo : Vittoria nel finale dei rosanero: Cavese-Palermo 0-1 la diretta [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 16:26] - mariocaruso90 : #Cavese-#Palermo 0-1, la decide un colpo di testa di Rauti al 92º. Partita orrenda su un campo al limite della prat… - Frances31983174 : Un gol di Rauti al 92’ consente al Palermo di guadagnare qualche punto sulle avversarie avanti in classifica. Vitto… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Girone C Cavese-Palermo 0-1: gol vittoria al 93': Serie C, Gir… -