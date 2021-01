18esima giornata di Liga | si riparte con i botti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ripartiamo con ladicon i. Un campionato sempre avvincenti con incontri interessanti che si prestano a svariate risultati.di: Granada-Barcellona nasconde un insidia? Granada-Barcellona: Pronti a questadi, in campo sabato 9 gennaio alle 18.30. Prima delle Final Four di Supercoppa di Spagna, ecco che i catalani vogliono la terza vittoria consecutiva in campionato. Granada, invece, reduci dai supplementari in Coppa del Re e dalla sconfitta in casa dell’Eibar. Obiettivo Europa per i prossimi avversari del Napoli in Europa League e trasferta comunque non semplice per il Barça. Levante-Eibar Levante-Eibar: favorito il Levante nonostante ...