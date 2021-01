Uomini e donne oggi, la puntata dell’8 gennaio 2021 in diretta su Tutto tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) oggi, venerdì 8 gennaio 2021, Uomini e donne torna in onda su Canale 5 con la seconda puntata del nuovo anno. A partire dalle ore 14.45, infatti, la trasmissione dà spazio alle ultime news e anticipazioni sui tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Più nel dettaglio, per Davide si avvicina la sua ultima puntata come tronista di Uomini e donne, tanto che il bel pugliese sembra sempre più confuso per la scelta e l’esterna con Chiara Rubbi produce anche una forte reazione da parte di Beatrice Buonocore. oggi pomeriggio, inoltre, nello studio di Uomini e donne si dà anche conto ai telespettatori delle ultimissime sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua e di tutti gli ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021), venerdì 8torna in onda su Canale 5 con la secondadel nuovo anno. A partire dalle ore 14.45, infatti, la trasmissione dà spazio alle ultime news e anticipazioni sui tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Più nel dettaglio, per Davide si avvicina la sua ultimacome tronista di, tanto che il bel pugliese sembra sempre più confuso per la scelta e l’esterna con Chiara Rubbi produce anche una forte reazione da parte di Beatrice Buonocore.pomeriggio, inoltre, nello studio disi dà anche conto ai telespettatori delle ultimissime sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua e di tutti gli ...

