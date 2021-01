Uno dei più grandi buchi nell’ozono mai visti al Polo Sud si è chiuso (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Ecmwf)Lo ha annunciato la World Meteorological Organization (Wmo), l’agenzia meteorologica delle Nazioni Unite: un buco nell’ozono in Antartide che l’estate scorsa era cresciuto a dismisura si è finalmente chiuso. Il tutto avvenuto il 28 dicembre scorso, “dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”. Il buco aveva raggiunto una dimensione record fra agosto e settembre del 2020, con un picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati registrato il ??20 settembre, e un’estensione che dunque copriva gran parte del continente antartico. Come riporta la Wmo, “è stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio dello strato dell’ozono ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Ecmwf)Lo ha annunciato la World Meteorological Organization (Wmo), l’agenzia meteorologica delle Nazioni Unite: un bucoin Antartide che l’estate scorsa era cresciuto a dismisura si è finalmente. Il tutto avvenuto il 28 dicembre scorso, “dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”. Il buco aveva raggiunto una dimensione record fra agosto e settembre del 2020, con un picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati registrato il ??20 settembre, e un’estensione che dunque copriva gran parte del continente antartico. Come riporta la Wmo, “è stato il buco più duraturo e uno dei piùe profondi dall’inizio del monitoraggio dello strato dell’ozono ...

