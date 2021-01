Ufficiale: Getafe, arriva Kubo dal Real Madrid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Getafe con un comunicato prima, e un video attraverso i suoi canali social poi; ha ufficializzato l’arrivo di Takefusa Kubo. Il promettente attaccante giapponese, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al VillaReal in questa prima parte di Liga, continuerà così il proseguo di stagione con la maglia degli azulones. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilcon un comunicato prima, e un video attraverso i suoi canali social poi; ha ufficializzato l’arrivo di Takefusa. Il promettente attaccante giapponese, di proprietà delma in prestito al Villain questa prima parte di Liga, continuerà così il proseguo di stagione con la maglia degli azulones. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DaniloServadei : Ufficiale il passaggio di Kubo al Getafe in prestito dal Real Madrid! Speriamo bene - alexcobra11 : E ora è ufficiale! Kubo kun passa al Getafe, sono sicuro che mostrerà tutto il suo talento. - andreafabris96 : ???? #Barcellona, UFFICIALE: il centrocampista Carles #Aleñá ???? ceduto in prestito al ??? #Getafe fino a fine stagione… - MCalcioNews : UFFICIALE: Barcellona, Alena va in prestito al Getafe ? - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Getafe, arriva Carles #Alena ?? Il comunicato del #Barcellona #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Getafe UFFICIALE: Getafe, arriva il promettente Kubo in prestito dal Real Madrid TUTTO mercato WEB Barcellona, UFFICIALE: Aleñá al Getafe

Ora è ufficiale: il Barcellona comunica di aver ceduto Carles Aleñá al Getafe in prestito fino al termine della stagione. [LATEST NEWS ...

Getafe, Chichizola si svincola dal club spagnolo

Leonardo Chichizola lascia il Getafe. Lo rende noto il club spagnolo con un breve comunicato ufficiale. 30 anni, il portiere argentino ha giocato in Italia per tre anni difendendo i pali dello Spezia.

Ora è ufficiale: il Barcellona comunica di aver ceduto Carles Aleñá al Getafe in prestito fino al termine della stagione. [LATEST NEWS ...Leonardo Chichizola lascia il Getafe. Lo rende noto il club spagnolo con un breve comunicato ufficiale. 30 anni, il portiere argentino ha giocato in Italia per tre anni difendendo i pali dello Spezia.