UFC NEWS | ufficiale la prima main card del 2021

(Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ladel nuovo anno: presente anche il nostro connazionale Alessio “Manzo” Di Chirico. Inoltre, la promotion statunitense ha ufficializzato anche un grande co-event che farà da sfondo all’evento principale (Conor McGregor vs Dustin Poirier) di UFC 257. Ma le notizie non finiscono qui. Ci sono anche diverse novità sui prossimi eventi in programma per il mese di febbraio e per i mesi successivi.ladel: chi saranno i protagonisti? Come visto nelledelle scorse settimane, la UFC tornerà in azione dal 16 al 23 gennaio con ben 3 eventi in una settimana a “Fight Island”. Ma oltre ai grandi incontri in programma, i giorni ad Abu Dhabi ...