Strage di Viareggio, tutto da rifare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Appello bis per disastro colposo, mentre le accuse di omicidio colposo cadono in prescrizione. In sintesi è questo il verdetto della Cassazione sulla Strage di Viareggio. Era la notte del 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò a ridosso della stazione della città toscana. Morirono 32 persone. Undici sul colpo, travolte dal fumo e dalle fiamme che investirono le case vicine ai binari. Le altre, gravemente ferite, persero la vita giorni e settimane dopo. Tra queste c’erano anche dei bambini. Ne è seguito un lungo processo - oltre 150 udienze - che ha portato, in appello, a 25 condanne. Sono passati più di 11 anni e oggi la Cassazione ha stabilito per tutti gli imputati andrà fatto un processo di appello bis per quanto riguarda l’accusa di disastro colposo. Il reato di omicidio colposo, invece, è stato prescritto perché è caduta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Appello bis per disastro colposo, mentre le accuse di omicidio colposo cadono in prescrizione. In sintesi è questo il verdetto della Cassazione sulladi. Era la notte del 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò a ridosso della stazione della città toscana. Morirono 32 persone. Undici sul colpo, travolte dal fumo e dalle fiamme che investirono le case vicine ai binari. Le altre, gravemente ferite, persero la vita giorni e settimane dopo. Tra queste c’erano anche dei bambini. Ne è seguito un lungo processo - oltre 150 udienze - che ha portato, in appello, a 25 condanne. Sono passati più di 11 anni e oggi la Cassazione ha stabilito per tutti gli imputati andrà fatto un processo di appello bis per quanto riguarda l’accusa di disastro colposo. Il reato di omicidio colposo, invece, è stato prescritto perché è caduta ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - TgrRaiToscana : Fuori dalla cassazione a Roma sit in dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio in attesa de… - Corriere : Strage di Viareggio, la Cassazione annulla la condanna di Moretti: va rifatto il processo - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di Fs e Rf… - zazoomblog : Strage di Viareggio: prescritti gli omicidi colposi si riapre il processo anche per Moretti - #Strage #Viareggio:… -