Roma. Coppia di ciechi aggredita mentre attraversa sulle strisce pedonali: ricevuta dal Minisindaco Boccuzzi e dall'Assessore Podeschi

Erano stati aggrediti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali: lui cieco, lei ipovedente, prima erano stati insultati e minacciati, poi dalle parole si era passati ai fatti e l'automobilista che non aveva voluto farli passare aveva addirittura messo le mani addosso alla donna, sotto gli occhi indifferenti della gente. Era successo il 30 dicembre a Roma, in via dei Platani, in zona Centocelle. Ma, dopo la denuncia ai Carabinieri per l'aggressione subita, ecco che oggi la Coppia è stata ricevuta in Municipio per incontrare il Presidente Boccuzzi e l'Assessore alle politiche sociali Podeschi. Inizia così la giornata di Alessandro Napoli e Sonia Gioia i due non vedenti, soci dell'Unione Italiana

Erano stati aggrediti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali: lui cieco, lei ipovedente, prima erano stati insultati e minacciati, poi dalle parole si era passati ai fatti e l’automobi ...

