Riforma pensioni 2021 | ultimissime | dopo quota 100 | si passerà a Quota 102?

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il dibattito sullaé sempre più vivo e non potrebbe essere diversamente,l’approvazione della Legge di Bilancio che ha dato il via alla proroga dell’opzione donna e all’Ape sociale per tutto ile ha concesso la Nona salvaguardia per 2.400 esodati, in molti si stanno chiedendo, visto che non vi sono grandi modifiche all’impiantostico attuale, cosa ne sarà allo scadere della100? Tra gli ultimi rumors é emersa quella che viene ormai definita la, una misura che dovrebbe, sebbene non é affatto quello a cui ambirebbero i lavoratori già rimasti fuori dalla misura precedente, sostituire100. In cosa consisterebbe ...