Repubblica: Mertens non recupera, in dubbio per l'Udinese

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, Dries Mertens non tornerà in campo neanche contro l'Udinese. Il suo rientro in campo potrebbe slittare alla partita di Coppa Italia contro l'Empoli, mercoledì 13 gennaio. Per Gattuso si riproporranno dunque i problemi in attacco, visto che neanche Osimhen ci sarà e che forse il nigeriano non sarà disponibile neanche per la Supercoppa contro la Juventus. "Anche perché l'emergenza continuerà. Il rientro di Mertens resta in dubbio e potrebbe anche slittare al match di Coppa Italia contro l'Empoli di mercoledì 13, niente da fare invece per Osimhen che attende il via libera per tornare ad allenarsi dal tampone di lunedì: se dovesse essere negativo, rientrerebbe in gruppo e a quel punto si farebbero le valutazioni sul recupero in vista della Supercoppa contro la Juventus.

