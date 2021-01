Napoli | Niente Supercoppa per Osimhen | Mertens spera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen nella finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. speranze vive, invece, per Dries Mertens. Victor Osimhen non si vede in campo con… L'articolo Napoli Niente Supercoppa per Osimhen Mertens spera proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildovrà fare a meno di Victornella finale diitaliana contro la Juventus.nze vive, invece, per Dries. Victornon si vede in campo con… L'articoloperproviene da Meteoweek.com.

