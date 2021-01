Miozzo “Scuola? Accetti rischio o chiusa fino a settembre” “Curva non scende più”

barbieri_giu : RT @MMmarco0: Stamattina leggo Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, parlare di: - Scuola rischio accettabile - Istituzione di zone verd… - FabrizioBarb : RT @SaryOtto: Altra domanda sine polemica: perchè per la maggior parte degli ambienti di lavoro accettiamo il rischio calcolato e andiamo a… - meteo_italia7 : RT @MMmarco0: Stamattina leggo Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, parlare di: - Scuola rischio accettabile - Istituzione di zone verd… - Italpress : Scuola, Miozzo “Si apre se le condizioni esterne sono compatibili” - camilla_casari : RT @SaryOtto: Altra domanda sine polemica: perchè per la maggior parte degli ambienti di lavoro accettiamo il rischio calcolato e andiamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Scuola

Orizzonte Scuola

Covid, Miozzo: "Curva non scende. Siamo in piena pandemia”. Parla il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e esprime preoccupazione ...Sulla scuola non è necessario “rischiare, dobbiamo fare delle cose con intelligenza. Comprendendo che siamo nel pieno di una pandemia, ci sono dei rischi cosiddetti accettabili: a scuola si può andare ...