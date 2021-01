Minori | un manifesto contro le consulenze tecniche d’ufficio negli affidi post separazione

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Un Manifesto contro le Ctu (Consulenze tecniche d’ufficio, ndr) nei casi di affidamento dei minori dopo la separazione dei genitori per “denunciare una malpractice ormai diffusa capillarmente che ha portato a totale discriminazione e pregiudizio verso le madri” e per sollecitare un intervento delle Istituzioni rispetto a quanto avviene in materia nei tribunali italiani. È l’ultima iniziativa del Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale, che ieri ha inviato il documento via email alle segreterie dei ministri della Salute e della Giustizia, al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, alla Commissione d’inchiesta sul femminicidio e alla sua presidente, la senatrice Pd Valeria Valente, alla deputata del Gruppo Misto e segretaria della Commissione Infanzia e Adolescenza Veronica Giannone, alla senatrice Fi Licia Ronzulli, alla Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) e al Cnop (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi).