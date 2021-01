Lorella Cuccarini positiva al Covid-19 ma per gli studenti di 'Amici' si inventa la reality Dad (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche Lorella Cuccarini è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice e maestra di 'Amici' però sta bene ed è asintomatica. Durante le registrazioni della puntata di sabato 9 gennaio del talent di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancheè risultataal-19. La conduttrice e maestra di '' però sta bene ed è asintomatica. Durante le registrazioni della puntata di sabato 9 gennaio del talent di ...

MediasetTgcom24 : Lorella Cuccarini positiva al Covid-19: è asintomatica e sta bene #lorellacuccarini - louiscyfere : Lorella Cuccarini positiva al Covid-19 ma per gli studenti di 'Amici' si inventa la reality Dad - LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Lorella Cuccarini positiva al Covid-19: è asintomatica e sta bene #lorellacuccarini - cosaguardo : RT @MediasetTgcom24: Lorella Cuccarini positiva al Covid-19: è asintomatica e sta bene #lorellacuccarini - AnnamariaTortor : Lorella Cuccarini positiva al Covid-19. Per la puntata di Amici, sarà in collegamento da casa -… -