LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Carlos Sainz spinge tra le auto, battaglia in moto (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 moto – Barreda è trantistato al km 238 ed è in testa, ma la classifica è cortissima: 22” su Sanderrs, 23” su Branch, 32” su Brabec, 2’09” su Price. 11.15 CAMION – I mezzi pesanti sono soltanto al primo rilevamento al km 48?. Il bielorusso Vishneuski ha preso il comando delle operazioni con 20” sul russo Sotnikov e 25” sul russo SHibalov. I Kamaz sono subito davanti a tutti. 11.10 moto – I centauri sono transitati al km 238. L’australiano Dani Sanders è in testa, ma ha appena un secondo di vantaggio su Brach e 10” su Brabec: classifica cortissima, in lizza anche Price a 1’47”. Si sta però aspettando Barreda, che era in testa al precedente intermedio. 11.05 auto – Carlos Sainz si conferma in vetta al ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20– Barreda è trantistato al km 238 ed è in testa, ma la classifica è cortissima: 22” su Sanderrs, 23” su Branch, 32” su Brabec, 2’09” su Price. 11.15 CAMION – I mezzi pesanti sono soltanto al primo rilevamento al km 48?. Il bielorusso Vishneuski ha preso il comando delle operazioni con 20” sul russo Sotnikov e 25” sul russo SHibalov. I Kamaz sono subito davanti a tutti. 11.10– I centauri sono transitati al km 238. L’australiano Dani Sanders è in testa, ma ha appena un secondo di vantaggio su Brach e 10” su Brabec: classifica cortissima, in lizza anche Price a 1’47”. Si sta però aspettando Barreda, che era in testa al precedente intermedio. 11.05si conferma in vetta al ...

zazoomblog : LIVE Dakar 2021 sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Toby Price domina tra le moto Giroud in testa tra i quad - #Dakar… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: colpo doppio di Benavides tra le moto! Peterhansel amministra tra le auto - dakarbot : RT @Speedliveit: #DAKAR – Carcheri e Musi salgono al nono posto assoluto dopo la quinta tappa della Dakar Classic - Speedliveit : #DAKAR – Carcheri e Musi salgono al nono posto assoluto dopo la quinta tappa della Dakar Classic - Speedliveit : #Dakar2021 – CARCHERI E MUSI SALGONO AL NONO POSTO ASSOLUTO DOPO LA QUINTA TAPPA DELLA DAKAR CLASSIC… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Barreda al comando tra le moto, Sainz in testa nelle auto OA Sport LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: prosegue il duello tra Peterhansel e Al-Attiyah

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica generale auto, moto, camion, quad dopo 5^ tappa - Cronaca auto - cronaca moto - Cronaca camion e quad Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benve ...

Dakar 2021. Quinta Tappa. Pillole di Gerry: bene Picco e Gerini. Fuori Catanese e Piolini

Tappa 5: una tappa durissima che vede Gerini al traguardo stanco, ma in grande forma. Sale in classifica ed è primo nella categoria Marathon! Bene anche Franco Picco, che arriva esausto al traguardo a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica generale auto, moto, camion, quad dopo 5^ tappa - Cronaca auto - cronaca moto - Cronaca camion e quad Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benve ...Tappa 5: una tappa durissima che vede Gerini al traguardo stanco, ma in grande forma. Sale in classifica ed è primo nella categoria Marathon! Bene anche Franco Picco, che arriva esausto al traguardo a ...