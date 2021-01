Leonardo Sciascia nasceva cento anni fa: gli eventi per ricordare lo scrittore siciliano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Cu tuttu ca sugnu uorbu a vidu niura”. Nonostante io sia cieco, la vedo nera, dice Salvatore Picone citando un detto popolare della sua Racalmuto, il paese dove l’8 gennaio del 1921 – esattamente cent’anni fa – nacque Leonardo Sciascia. “Basta fare una chiacchierata con gli anziani di Racalmuto per accorgersi di essere nel paese di Leonardo Sciascia. Perché? Qui si dubita sempre di tutto e si nutre totale fiducia nella potenza della parola scritta”, continua sempre Picone. Abbarbicato nell’entroterra, lontano dal mare siciliano, segnato da viuzze che alternano, ora in discesa, ora in salita, le case alle chiese, dalle miniere di zolfo e di sale, è qui che prese forma la vita e la penna del grande scrittore. Un paesino di 8mila anime dal quale prenderanno vita le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Cu tuttu ca sugnu uorbu a vidu niura”. Nonostante io sia cieco, la vedo nera, dice Salvatore Picone citando un detto popolare della sua Racalmuto, il paese dove l’8 gennaio del 1921 – esattamente cent’fa – nacque. “Basta fare una chiacchierata con gli anziani di Racalmuto per accorgersi di essere nel paese di. Perché? Qui si dubita sempre di tutto e si nutre totale fiducia nella potenza della parola scritta”, continua sempre Picone. Abbarbicato nell’entroterra, lontano dal mare, segnato da viuzze che alternano, ora in discesa, ora in salita, le case alle chiese, dalle miniere di zolfo e di sale, è qui che prese forma la vita e la penna del grande. Un paesino di 8mila anime dal quale prenderanno vita le ...

