John McGuinness onorato dal Regno Unito

(Di venerdì 8 gennaio 2021), leggenda vivente del Tourist Trophy, è ufficialmente un eroe nazionale. Il “Missile di Morcambe”, come viene chiamato nell’ambiente del Road Racing, eroe lo è già ma adesso la Corona dello rende ufficiale. Ilha insignito il 48enne pilota del titolo di Membro dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, il massimo riconoscimento nazionale in ambito civile.s’inserisce nell’elenco dei piloti di moto che hanno ricevuto tale onore. Oltre ai campioni del mondo Phil Read, Jim Redman,Surtees e Barry Sheene, hanno ricevuto questo onore talenti del calibro di Gary Hocking, Mike Hailwood e Jonathan Rea. La leggenda del Trial Dougie Lampkin, il dio del TT Joey Dunlop e la ragazza delle corse su strada Maria Costello ...

