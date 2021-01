Inter, Bellinazzo: «BcPartners potrebbe offrire un milione per la società» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marco Bellinazzo, noto giornalista esperto di economia nello sport, ha parlato delle voci sulla cessione dell’Inter. Le sue parole Marco Bellinazzo parla ai microfoni di Sky Sport delle voci (smentite da Zhang) sulla cessione dell’Inter. «BcPartners potrebbe tranquillamente mettere un miliardo sul piatto e comprarsi l’Inter, ma Suning vuole portare a termine l’obiettivo sportivo ed economico. È un ponte tra occidente e oriente. Entro il 2050 la Cina vuole diventare una potenza nel calcio, poi con la pandemia e le difficoltà dell’economia cinese c’è stata una revisione di questo programma anche per le delusioni della Nazionale. Vogliono investire in patria e non all’esterno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marco, noto giornalista esperto di economia nello sport, ha parlato delle voci sulla cessione dell’. Le sue parole Marcoparla ai microfoni di Sky Sport delle voci (smentite da Zhang) sulla cessione dell’. «tranquillamente mettere un miliardo sul piatto e comprarsi l’, ma Suning vuole portare a termine l’obiettivo sportivo ed economico. È un ponte tra occidente e oriente. Entro il 2050 la Cina vuole diventare una potenza nel calcio, poi con la pandemia e le difficoltà dell’economia cinese c’è stata una revisione di questo programma anche per le delusioni della Nazionale. Vogliono investire in patria e non all’esterno». Leggi su Calcionews24.com

