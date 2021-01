Incidente a Sessa Aurunca | si ribalta con l' auto in un fossato | ferito un automobilista di Gaeta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ha perso il controllo della sua, una Bmw, e si èto finendo in un. Come riporta Caserta News , l'incidedente si è verificato ieri sera, 7 gennaio, intorno alle 21 in località ...

TeleradioNews : Terribile incidente, è ricoverato grave in ospedale - cronacacaserta : Auto precipita in un fossato dopo lo schianto: ferito 28enne - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 8 gennaio 2021' su @Spreaker #armi #coronavirus #covid_19 #droga #ecologiche… - occhio_notizie : L'incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Sessa

Ha perso il controllo della propria Bmw, per poi ribaltarsi in un fossato. Un incidente avvenuto nella serata di giovedì lungo l'Appia, nella frazione di ...Sessa A. – E’ successo non lontano da Sessa Aurunca in località Casamare, vicino una pompa di benzina della IP ...