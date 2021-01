Gemma Galgani e Maurizio Guerci si sono lasciati Previsioni funeste a Uomini e Donne

franco_bagnasco : Per @tpi ho visto Giortì, il nuovo docu-reality di #Mediaset Play e WittyTV - nikenberg_ : Ci sono anche altre storie da vedere ?? È da ieri che ci becchiamo il gemma galgani show... #uominiedonne - tpi : Il bello del folclore: #Giortì, la nuova serie con Giulia De Lellis e Gemma Galgani. - MediasetPlay : Luigi ha deciso di regalarsi una festa ispirata alla serie tv Narcos... niente paura, nulla di così serio! ?? Gemma… - BlogUomini : Giulia de Lellis e Gemma Galgani hanno debuttato come conduttrici di Giorti -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Gemma Galgani e Maurizio Guerci si sono lasciati per decisione del cavaliere cinquantenne: a Uomini e Donne arriva la verità?Protagonista ieri a Uomini e donne assieme al suo attuale compagno Maurizio, Gemma continuerà a far parlare di sé in queste puntate, nonostante la sua relazione con il Guerci sia destinata ad interrom ...