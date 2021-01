Ecco cosa mangiare per aumentare le proprie difese immunitarie

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lepronte e attive servono, soprattutto in inverno e soprattutto in questo periodo, ma possiamo fare qualper aumentarle, seguendo anche i vecchi consigli della nonna, come leggiamo sull’autorevole Focus. I rimedi della nonna Gemma Fabozzi, biologa nutrizionista responsabile del centro B-Woman di Roma raccomanda l’uso dell’aglio L’allicina, il principio attivo dell’aglio che si sviluppa e si libera solo quando ne schiacciamo gli spicchi, è uno dei più potenti antibatterici, antivirali e antifungini in natura. Non serve mangiarlo: è sufficiente usarlo in padella o per insaporire le pietanze, schiacciandolo sempre e lasciando che il principio attivo si disperda nell’olio. Poi, si può anche togliere lo spicchio C’è anche uno studio a riguardo, quello della Kagoshima University, in Giappone, che ...