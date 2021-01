DPCM 15 gennaio 2020: restrizioni zona arancione e cosa cambia (Di venerdì 8 gennaio 2021) DPCM 15 gennaio: terminano le festività e arriva un nuovo provvedimento sull’epidemia. Weekend in zona arancione e poi il ritorno del sistema a “colori” basato però su parametri più stringenti rispetto al recente passato. Una panoramica di cosa cambia. Segui Termometro Politico su Google News DPCM 15 gennaio: weekend in zona arancione DPCM 15 gennaio: terminano le festività e arriva un nuovo provvedimento sull’epidemia. Le restrizioni in esso contenute sono in vigore da ieri, giovedì 7 gennaio, fino a venerdì prossimo, appunto, 15 gennaio 2021. Durante questo arco di tempo è vietato spostarsi tra una regione e l’altra ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021)15: terminano le festività e arriva un nuovo provvedimento sull’epidemia. Weekend ine poi il ritorno del sistema a “colori” basato però su parametri più stringenti rispetto al recente passato. Una panoramica di. Segui Termometro Politico su Google News15: weekend in15: terminano le festività e arriva un nuovo provvedimento sull’epidemia. Lein esso contenute sono in vigore da ieri, giovedì 7, fino a venerdì prossimo, appunto, 152021. Durante questo arco di tempo è vietato spostarsi tra una regione e l’altra ...

