Denaro su Micron Technology | mercato premia il trimestre

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta positiva per, che avanza dell’1,97%. Il gruppo dei semiconduttori ha annunciato i risultati relativi al primodell’esercizio 2021 che hanno evidenziato utili netti pari a 491 milioni di dollari, (43 centesimi per azione) in aumento rispetto agli 803 milioni (71 centesimi) dello stesso periodo di un anno prima. Su base rettificata l’EPS è cresciuto da 48 a 78 centesimi contro i 68 centesimi del consensus. Sempre nei tre mesi,ha registrato ricavi in salita da 5,14 a 5,77 miliardi, contro i 5,66 miliardi attesi dagli analisti. Comparando l’andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che il produttore di microchip mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori ...