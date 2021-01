Covid | altri 65 positivi a Bergamo | in Lombardia 133 decessi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 65 i nuovial-19 in provincia di, 1.963 ina fronte di 18.415 tamponi effettuati (10,6%). A livello regionale sono invece 133 i, 1.395 i guariti/dimessi secondo i dati contenuti nel bollettino di venerdì 8 gennaio. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 18.415 totale complessivo: 4.998.160 – i nuovi casi: 1.963 (di cui 102 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 414.643 (+1.395), di cui 3.637 dimessi e 411.006 guariti – in terapia intensiva: 466 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.436 (+73) – i, totale complessivo: 25.665 (+133) I nuovi casi per provincia: Milano: 565 di cui 199 a Milano città;: 65; Brescia: 376; Como: ...