Coronavirus in Inghilterra, il grido d’allarme di Espirito Santo: “Le cose peggiorano e sarà un disastro. Anche noi del calcio siamo umani” (Di venerdì 8 gennaio 2021) In Inghilterra è emergenza Coronavirus. L'aumento dei casi e dei contagi preoccupa e non poco Anche il mondo del pallone. La Premier League e le serie inferiori hanno già visto diverse gare annullate per i troppi giocatori infetti. Anche il massimo campionato sta andando incontro a decisioni piuttosto particolari come quella che potrebbe prendere l'Aston Villa: ovvero scendere in campo con gli U23 nella sfida contro il Liverpool. Sembra essere molto preoccupato Anche il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo che alla BBC ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero preoccupanti."Sfortunatamente ci saranno solo più persone infette", ha detto il tecnico dei Wolves. "Basta leggere le notizie sui giornali. Le previsioni sono disastrose. Credo che la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Inè emergenza. L'aumento dei casi e dei contagi preoccupa e non pocoil mondo del pallone. La Premier League e le serie inferiori hanno già visto diverse gare annullate per i troppi giocatori infetti.il massimo campionato sta andando incontro a decisioni piuttosto particolari come quella che potrebbe prendere l'Aston Villa: ovvero scendere in campo con gli U23 nella sfida contro il Liverpool. Sembra essere molto preoccupatoil tecnico del Wolverhampton Nunoche alla BBC ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero preoccupanti."Sfortunatamente ci saranno solo più persone infette", ha detto il tecnico dei Wolves. "Basta leggere le notizie sui giornali. Le previsioni sonose. Credo che la ...

Regno Unito, allarme dal governo: "I vaccini potrebbero non funzionare contro la variante sudafricana"

Le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Shapps potrebbero avere uno scopo politico: fare ingoiare all’opinione pubblica britannica le nuove regole ...

