Coronavirus, 159 nuovi casi e 5 decessi nel ravennate (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 186.913 casi di positività, 2.026 in più rispetto a giovedì, su un totale di 15.348 tamponi eseguiti Leggi su ravennatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 186.913di positività, 2.026 in più rispetto a giovedì, su un totale di 15.348 tamponi eseguiti

lelesamorini : RT @castelbolognese: Aggiornamento #Coronavirus Venerdì 8 Gennaio 4 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 159, in Regione 2026. A Cas… - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Venerdì 8 Gennaio 4 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 159, in Regione 2026. A… - TanganelliAnna : Coronavirus a Ravenna: 159 casi con 1.297 tamponi, 11 ricoveri, 169 guariti, e purtroppo altri 5 decessi, 3 uomini… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #basilicata 8/1 diagnosi 174 (150 lucani) (Ieri 66) Decessi 0 Guariti 41 Ti = Ricoveri +1 tamponi 1485 11.72%… - LMtredici : #coronavirus #basilicata 8/1 diagnosi 174 (150 lucani) (Ieri 66) Decessi 0 Guariti 41 Ti = Ricoveri +1 tamponi 148…

Il report di venerdì 8 gennaio fornito dalla Regione. I decessi sono in netta risalita, scendono i ricoveri in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 18.415 ...

Coronavirus: con i vaccini, entro fine anno, la luce in fondo al tunnel

E in questi giorni i governi dei vari Paesi stanno studiando soluzioni per distribuire più velocemente i vaccini alla popolazione. Ma ci saranno altri vaccini molto presto, quindi io credo che il prob ...

