“Chiudere le scuole di ogni ordine e grado per due settimane e fare test rapidi a studenti e personale scolastico”. La proposta di Ciracì (MiSoS) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ernesto Ciracì, presidente del MiSoS, associazione nazionale docenti di sostegno specializzati, lancia una proposta per la riapertura scuola in sicurezza, data la situazione di incertezza che si sta verificando in queste ultime ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ernesto, presidente del, associazione nazionale docenti di sostegno specializzati, lancia unaper la riapertura scuola in sicurezza, data la situazione di incertezza che si sta verificando in queste ultime ore. L'articolo .

myrtamerlino : Il 7 riaprono le #scuole e via subito alle polemiche mentre per la terza volta è in ballo il futuro dei nostri raga… - poveromau : @SkyTG24 Guarda a caso quando dovevano aprire le scuole, oramai i ragazzi delle superiori non vanno a scuola da un… - ciclista1231 : @RaiTre @GoffredoB Vedrete che le regioni che hanno riaperto le scuole tipo l’Abruzzo saranno costretti di nuovo a chiudere! - queequeg1901 : @Mr_PincoPallino @Stalingrad1994 -Tutte le scuole di ogni ordine e grado devono chiudere immediatamente! -Minchia… - cvatelli_alsugo : RT @fabcet: Non è vero che siamo gli unici a chiudere le scuole superiori. Coronavirus, la Svezia fa dietrofront: da domenica negozi e scuo… -