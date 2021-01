Chi sono le cinque vittime dell’assalto a Capitol Hill. Un agente e quattro supporter di Tump (Di venerdì 8 gennaio 2021) sono cinque le vittime dell’assalto di mercoledì a Capitol Hill a Washington. quattro sostenitori di Trump e l’agente della Capitol police, il 40enne Brian D. Sicknick morto ieri sera in seguito a un collasso riportato dopo “essersi scontrato fisicamente” con i manifestanti. Ashli Babbitt, uccisa da un agente della Capitol Police Ashli Babbitt, 35 anni, veterana dell’Air Force, è morta dopo essere stata colpita da un proiettile della pistola di ordinanza di un agente della Capitol police. Con un gruppo di manifestanti aveva fatto irruzione in Campidoglio e, come ha spiegato la polizia, “stava dirigendosi, insieme ad altri verso la Camera dei deputati in cui avevano ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021)ledi mercoledì aa Washington.sostenitori di Trump e l’dellapolice, il 40enne Brian D. Sicknick morto ieri sera in seguito a un collasso riportato dopo “essersi scontrato fisicamente” con i manifestanti. Ashli Babbitt, uccisa da undellaPolice Ashli Babbitt, 35 anni, veterana dell’Air Force, è morta dopo essere stata colpita da un proiettile della pistola di ordinanza di undellapolice. Con un gruppo di manifestanti aveva fatto irruzione in Campidoglio e, come ha spiegato la polizia, “stava dirigendosi, insieme ad altri verso la Camera dei deputati in cui avevano ...

