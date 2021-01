Among Us è stato il gioco mobile più scaricato del 2020 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo i dati rilasciati da Apptopia, Among Us, il singolare party game di InnerSloth, è risultato essere il gioco mobile più scaricato del 2020, sommando i dati ricavati da Google Play e App Store. In totale, stiamo parlando di 264 milioni di download nel mondo, di cui 41 solo negli Stati Uniti d'America. Un successo che non stupisce, oramai, dato che negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso dei primati del titolo, che a novembre ha totalizzato mezzo miliardo di giocatori. Eh, sì, perché chiaramente quelli contati sono solo i download da cellulare: non abbiamo dati precisi sui download in versione PC e Switch, su cui però sapiamo che è stato un successo (su PC è disponibile tramite Game Pass, e presto la cosa verrà estesa anche su Xbox Game Pass). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo i dati rilasciati da Apptopia,Us, il singolare party game di InnerSloth, è risultato essere ilpiùdel, sommando i dati ricavati da Google Play e App Store. In totale, stiamo parlando di 264 milioni di download nel mondo, di cui 41 solo negli Stati Uniti d'America. Un successo che non stupisce, oramai, dato che negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso dei primati del titolo, che a novembre ha totalizzato mezzo miliardo di giocatori. Eh, sì, perché chiaramente quelli contati sono solo i download da cellulare: non abbiamo dati precisi sui download in versione PC e Switch, su cui però sapiamo che èun successo (su PC è disponibile tramite Game Pass, e presto la cosa verrà estesa anche su Xbox Game Pass). Leggi altro...

