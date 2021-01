**Usa: fonti Iv, 'chiarezza su vicenda Barr, urgente Conte lasci delega servizi'** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Dopo quello che è accaduto ieri a Washington per Italia Viva è sempre "più urgente" che il premier Giuseppe Conte lasci la delega ai servizi. Lo sottolineano fonti Iv ricordando che Matteo Renzi chiese al presidente del Consiglio di riferire al Copasir dopo la vicenda del presunto coinvolgimento dell'Italia sul Russiagate e evidenziando come ieri, nel commentare l'assalto al congresso Usa, il premier non abbia citato Trump. Una 'mancanza' sottolineata da più esponenti Iv e indirettamente dallo stesso Renzi nel commentare il tweet di Walter Veltroni di oggi in cui diceva che non è impossibile non condannare Trump. "Bravo Walter, parole sacrosante", ha scritto Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Dopo quello che è accaduto ieri a Washington per Italia Viva è sempre "più" che il premier Giuseppelaai. Lo sottolineanoIv ricordando che Matteo Renzi chiese al presidente del Consiglio di riferire al Copasir dopo ladel presunto coinvolgimento dell'Italia sul Russiagate e evidenziando come ieri, nel commentare l'assalto al congresso Usa, il premier non abbia citato Trump. Una 'mancanza' sottolineata da più esponenti Iv e indirettamente dallo stesso Renzi nel commentare il tweet di Walter Veltroni di oggi in cui diceva che non è impossibile non condannare Trump. "Bravo Walter, parole sacrosante", ha scritto Renzi su twitter.

paferro : ++ Usa: fonti Iv ,Conte deleghi Servizi, fare chiarezza su Barr ++ (ormai siamo veramente a oggi le comiche) - Gaia19066345 : RT @samejlove: @zorzi_gaia ha spiegato in maniera molto semplice e didattica quello che è successo negli USA ieri, questo è il tipo di “inf… - justcassie13 : RT @samejlove: @zorzi_gaia ha spiegato in maniera molto semplice e didattica quello che è successo negli USA ieri, questo è il tipo di “inf… - Clore55673967 : RT @samejlove: @zorzi_gaia ha spiegato in maniera molto semplice e didattica quello che è successo negli USA ieri, questo è il tipo di “inf… - samejlove : @zorzi_gaia ha spiegato in maniera molto semplice e didattica quello che è successo negli USA ieri, questo è il tip… -

Ultime Notizie dalla rete : **Usa fonti **Usa: fonti Iv, 'chiarezza su vicenda Barr, urgente Conte lasci delega servizi'** Il Denaro Azioni energia rinnovabile: tutto ciò che c’è da sapere per investirci nel 2021

Il cambiamento climatico è uno dei temi caldi degli ultimi anni, e sempre più nazioni ed organizzazioni si stanno preparando per un cambiamento di rotta in materia energetica ch ...

Obama: violenza istigata da Trump, una vergogna per gli Stati Uniti

L'assalto al Congresso Usa Obama: violenza istigata da Trump, una vergogna per gli Stati Uniti Appello dell'ex presidente ai repubblicani per 'domare le fiamme e scegliere l'America'. Condividi. E' du ...

Il cambiamento climatico è uno dei temi caldi degli ultimi anni, e sempre più nazioni ed organizzazioni si stanno preparando per un cambiamento di rotta in materia energetica ch ...L'assalto al Congresso Usa Obama: violenza istigata da Trump, una vergogna per gli Stati Uniti Appello dell'ex presidente ai repubblicani per 'domare le fiamme e scegliere l'America'. Condividi. E' du ...