Un premio in memoria di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975 (Rosaria Lopez fu violentata e uccisa, Donatella Colasanti non riuscì, dopo quel giorni tremendi, mai più a condurre una vita tranquilla). Lo ha istituito la regione Lazio per l’anno scolastico 2020/2021. Il premio ‘Donatella Colasanti e Rosaria Lopez’ è infatti rivolto agli studenti che frequentano scuole statali e paritarie di secondo grado e istituti di formazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 16 aprile 2021. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Undedicato a, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975 (fu violentata e uccisa,non riuscì, dopo quel giorni tremendi, mai più a condurre una vita tranquilla). Lo ha istituito la regione Lazio per l’anno scolastico 2020/2021. Il’ è infatti rivolto agli studenti che frequentano scuole statali e paritarie di secondo grado e istituti di formazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 16 aprile 2021. ...

Ultime Notizie dalla rete : premio memoria Premio della Regione Lazio per gli studenti delle scuole, in memoria di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, le due vittime del '75 al Circeo Vivere Roma Un premio in memoria di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez

Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975 (Rosaria Lopez fu violentata e uccisa, Donatel ...

Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975 (Rosaria Lopez fu violentata e uccisa, Donatel ...