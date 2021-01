The Last of Us Parte II e oltre! Naughty Dog svela i suoi giochi preferiti del 2020 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Naughty Dog, i creatori di The Last of Us, sono stati in grado di giocare ad altri titoli mentre sviluppavano l'acclamato sequel. Ora che il 2021 è iniziato, lo studio ha condiviso alcune informazioni sui giochi che hanno giocato nell'ultimo anno per motivazione o divertimento dopo l'uscita di TLOU2. In un post sul sito web ufficiale dello studio, diversi sviluppatori e dipendenti di Naughty Dog hanno condiviso i loro giochi preferiti a cui hanno giocato nel 2020 (ovviamente, a Parte The Last of Us Part II). Nel complesso, molti dei migliori giochi dello scorso anno sono stati tutti acclamati da molti designer, sviluppatori e dirigenti di Naughty Dog, inclusi diversi titoli Sony first party e una serie ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021)Dog, i creatori di Theof Us, sono stati in grado di giocare ad altri titoli mentre sviluppavano l'acclamato sequel. Ora che il 2021 è iniziato, lo studio ha condiviso alcune informazioni suiche hanno giocato nell'ultimo anno per motivazione o divertimento dopo l'uscita di TLOU2. In un post sul sito web ufficiale dello studio, diversi sviluppatori e dipendenti diDog hanno condiviso i loroa cui hanno giocato nel(ovviamente, aTheof Us Part II). Nel complesso, molti dei miglioridello scorso anno sono stati tutti acclamati da molti designer, sviluppatori e dirigenti diDog, inclusi diversi titoli Sony first party e una serie ...

Miralem_Pjanic : Feliz año nuevo! Y que sea mejor que el anterior ???? Buon 2021 a tutti e che sia migliore di quello passato ???? Happy… - jimimjiminn : @WINsanii Ahahahak cute. Itu Yoongi in the last video ???? - swextchris : RT @huijunist: wait omg puzzle preview too HDJSJFJDJDJDJDH THE LAST PUZZLE - huijunist : wait omg puzzle preview too HDJSJFJDJDJDJDH THE LAST PUZZLE - hoshicesso : @buscien pensa quando mi guarderò the last e piangerò in chat per i naruhina <3 -

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us Parte 2, la doppiatrice di Abby parla dell'odio della community nei confronti del personaggio iCrewPlay.com Last Night in Soho: ecco il look che avrà Anya Taylor-Joy [FOTO]

La nuova immagine ufficiale dell'atteso film Last Night in Soho ci mostra il look che avrà la giovane attrice Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor Joy entusiasta della sua carriera

Anya Taylor Joy, nata a Miami da una grande famiglia latinoamericana, ha trascorso gran parte dei primi sei anni della sua vita in Argentina prima di trasferirsi in Inghilterra. La star è entrata a f ...

La nuova immagine ufficiale dell'atteso film Last Night in Soho ci mostra il look che avrà la giovane attrice Anya Taylor-Joy.Anya Taylor Joy, nata a Miami da una grande famiglia latinoamericana, ha trascorso gran parte dei primi sei anni della sua vita in Argentina prima di trasferirsi in Inghilterra. La star è entrata a f ...