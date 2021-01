leggoit : Tetto inclinato per il peso della neve: evacuato un asilo nido, paura tra i bambini -

Paura in un asilo nido in Friuli Venezia Giulia. La falda di tetto di un edificio adiacente alla struttura si è pericolosamente inclinata a causa del peso della neve verso il ...(ANSA) - TRIESTE, 07 GEN - "Non c'è alcuna emergenza in corso". Lo precisa all'ANSA il sindaco di Tarvisio (Udine) Renzo Zanette, in merito alla notizia dell'evacuazione di un asilo nido, minacciato d ...