Svolta nella morte del 13enne rom ad Asti: ucciso da un proiettile, non dai botti di Capodanno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Clamorosa Svolta nella morte, a Capodanno, del 13enne rom di Asti. I familiari lo avevano trasportato dal campo nomadi di via Guerra per una presunta esplosione di fuochi d’artificio. Invece, l’autopsia ha trovato nel corpo del ragazzo i segni di un proiettile. Lo ha ucciso un proiettile calibro 12 E’ stata, inftti, una profonda emorragia all’addome causata dalla deflagrazione di un grosso corpo esplosivo a causare la morte del 13enne deceduto in un campo nomadi di Asti la notte di Capodanno poco dopo il ricovero in ospedale. L’autopsia sul corpo del ragazzino non lascia dubbi. L’esame ha infatti rinvenuto residui di un proiettile calibro 12. Tipico, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Clamorosa, a, delrom di. I familiari lo avevano trasportato dal campo nomadi di via Guerra per una presunta esplosione di fuochi d’artificio. Invece, l’autopsia ha trovato nel corpo del ragazzo i segni di un. Lo hauncalibro 12 E’ stata, inftti, una profonda emorragia all’addome causata dalla deflagrazione di un grosso corpo esplosivo a causare ladeldeceduto in un campo nomadi dila notte dipoco dopo il ricovero in ospedale. L’autopsia sul corpo del ragazzino non lascia dubbi. L’esame ha infatti rinvenuto residui di uncalibro 12. Tipico, ...

70Vinzenz : @fabriziobarca Non è faccenda di oggi la questione delle disuguaglianze in USA. Popolo>disuguaglianza>svolta autori… - Mario26775746 : Svolta Usa nella lotta a riciclaggio ed evasione fiscale. Bandite dall’ordinamento le società anonime, nonostante i… - glorysilve90 : RT @AnnaVozza2: Un incontro che segna una svolta nella sua carriera e che rende noi immensamente orgogliose di lui ?? Il migliore per i mi… - ElisabettaIori3 : RT @Devi_Fede: Quello che sta succedendo ha davvero dell’incredibile. Chiunque, di qualsiasi fede politica, creda ancora nella democrazia e… - t_Cmdn : Le proteste #proTrump a #CapitolBuilding, #WashingtonDC segnano una svolta nella politica mondiale: mai nella stori… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nella Industria del latte, svolta nella vertenza Aras: Agris gestirà il laboratorio La Nuova Sardegna Simplivia Healthcare Ltd. ha annunciato oggi la prima acquisizione nell'ambito della propria rapida strategia di crescita

- L'azienda ha acquisito il 70% di Novamed, società di diagnostica che sviluppa e produce una gamma di piattaforme diagnostiche e kit di ...

GF Vip, Adua Del Vesco teme la svolta con il fidanzato: “Mi preoccupa…”

Adua Del Vesco si apre sulla sua lovestory, al GF Vip: "Il mio oroscopo prevede cose belle..." In un momento di confessione vissuto insieme alle ...

- L'azienda ha acquisito il 70% di Novamed, società di diagnostica che sviluppa e produce una gamma di piattaforme diagnostiche e kit di ...Adua Del Vesco si apre sulla sua lovestory, al GF Vip: "Il mio oroscopo prevede cose belle..." In un momento di confessione vissuto insieme alle ...