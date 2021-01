Serraj a Roma per vedere Williams (Onu) con buoni uffici italiani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il capo del Consiglio presidenziale libico, il premier Fayez al Serraj, è a Roma per incontri che fonti dal governo onusiano Gna definiscono “di lavoro, ma non una visita ufficiale”. Secondo le informazioni in possesso di Formiche.net, il principale incontro che terrà è infatti non con le autorità italiane ma con Stephanie Williams, attualmente facente funzione del delegato Onu alla guida della struttura Unsmil. Williams – a sua volta a Roma per lavoro – è attualmente la favorita per prendere l’incarico definitivamente, anche perché un diplomatico bulgaro designato dal Palazzo di Vetro si è ritirato dopo aver inizialmente accettato di ricoprire l’incarico – lasciato vacante da Ghassan Salamé, dimessosi, esausto, a marzo 2020. Il leader libico sta cerando di sfruttare il momento di ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il capo del Consiglio presidenziale libico, il premier Fayez al, è aper incontri che fonti dal governo onusiano Gna definiscono “di lavoro, ma non una visitaale”. Secondo le informazioni in possesso di Formiche.net, il principale incontro che terrà è infatti non con le autorità italiane ma con Stephanie, attualmente facente funzione del delegato Onu alla guida della struttura Unsmil.– a sua volta aper lavoro – è attualmente la favorita per prendere l’incarico definitivamente, anche perché un diplomatico bulgaro designato dal Palazzo di Vetro si è ritirato dopo aver inizialmente accettato di ricoprire l’incarico – lasciato vacante da Ghassan Salamé, dimessosi, esausto, a marzo 2020. Il leader libico sta cerando di sfruttare il momento di ...

kevkorian : RT @scandura: 14:16 CET ?? Il Falcon900 GNA ???? ha a bordo Serraj per una visita (politica) non annunciata a Roma. #Libia #Libya https://t.… - gabriella_roux : RT @scandura: 14:16 CET ?? Il Falcon900 GNA ???? ha a bordo Serraj per una visita (politica) non annunciata a Roma. #Libia #Libya https://t.… - marinapiva67 : RT @scandura: 14:16 CET ?? Il Falcon900 GNA ???? ha a bordo Serraj per una visita (politica) non annunciata a Roma. #Libia #Libya https://t.… - Adnkronos : #Libia, fonti: a breve visita di #Serraj a #Roma - fabiogreco : RT @scandura: 14:16 CET ?? Il Falcon900 GNA ???? ha a bordo Serraj per una visita (politica) non annunciata a Roma. #Libia #Libya https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serraj Roma Libia, fonti: a breve visita di Serraj a Roma Adnkronos Libia, fonti: a breve visita di Serraj a Roma

Il premier libico Fayez Al Serraj è atteso nelle prossime ore a Roma per una visita. Lo riferiscono fonti all'Adnkronos. La visita potrebbe avvenire domani. Nessun dettaglio, al momento, sugli incontr ...

Serie A, attenzione al cartellino giallo: i diffidati per la 17^ giornata

Molti i giocatori che potrebbero saltare la 18^ giornata in caso di ammonizione in questo turno: ecco quali sono, squadra per squadra La Serie A è ripartita dopo la sosta di Natale. I ritmi sono nuova ...

Il premier libico Fayez Al Serraj è atteso nelle prossime ore a Roma per una visita. Lo riferiscono fonti all'Adnkronos. La visita potrebbe avvenire domani. Nessun dettaglio, al momento, sugli incontr ...Molti i giocatori che potrebbero saltare la 18^ giornata in caso di ammonizione in questo turno: ecco quali sono, squadra per squadra La Serie A è ripartita dopo la sosta di Natale. I ritmi sono nuova ...