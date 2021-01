Rientro a scuola | superiori regioni in area rossa e di tutta Italia in Dad fino al 9 gennaio Circolare Interno

lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - ricpuglisi : TG1: 'il rientro a scuola INCOMBE.' Ma bastaaaaaaaaaa - matteosalvinimi : Non si portino altre preoccupazioni nelle case degli italiani che stanno già combattendo per la salute, il lavoro e… - Gazzettadiroma : Scuola: docenti liceo Farnesina, rientro solo in sicurezza - THECRISTIANamen : buon rientro a scuola dal crist ian?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola

Tecnica della Scuola

In particolare, l’articolo 4 determina disposizioni dedicate alla 'Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza' in vista della ripartenza dopo la pausa di Natale. In particolare, dal 7 al ...«Gli studenti e le studentesse hanno deciso di indire lo sciopero della didattica in DaD e in presenza per lunedì 11 gennaio. La decisione - afferma Teresa Pianella, Rete degli Studenti Medi di Viterb ...