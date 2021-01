Recovery: Bellanova, 'bozza? faremo nostri approfondimenti' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto tredici cartelle che approfondiremo e diremo quello che va bene o meno". Lo dice Teresa Bellanova sulla bozza del piano Recovery al Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto tredici cartelle che approfondiremo e diremo quello che va bene o meno". Lo dice Teresasulladel pianoal Tg4.

TV7Benevento : Recovery: Bellanova, 'bozza? faremo nostri approfondimenti'... - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Prima vuole avere garanzia che #Bellanova e #Bonetti non si dimetteranno'. Retroscena #Conte, #RecoveryPlan senza fre… - AnnaP1953 : RT @Adri19510: UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!! Giuseppe… - Silvergio2377 : RT @Adri19510: UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!! Giuseppe… - MaurizioTorchi2 : RT @Adri19510: UN GOVERNO DOVREBBE PENSARE INNANZITUTTO AL BENE DEL PROPRIO POPOLO INVECE DI PENSARE PER PRIMA ALLE POLTRONE !!!!! Giuseppe… -