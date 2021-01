“Quest’anno non lo faremo”. Sanremo 2021, il brutto, tristissimo annuncio di Amadeus: “Purtroppo per colpa del Covid…” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci troviamo in una situazione davvero poco chiara. E per colpa del Covid forse è a rischio persino Sanremo. Dopo una imponente fase di selezione, durante la quale Amadeus ha ascoltato più di 300 brani, adesso tutte le persone che lavorano al Festival di Sanremo stanno ragionando sulle modalità della messa in onda dell’edizione del 2021. La competizione canora più prestigiosa del Paese, sembrerebbe dirci il conduttore e direttore artistico in un’intervista rilasciata al settimanale Voi, si fermerà? Anche senza pubblico non si farà? Nessuno lo sa con certezza. Queste, però, sono state le eloquenti dichiarazioni di Amadeus a riguardo: “Sanremo non si potrà fare in una situazione Covid, anche perché ci sarà un palco esterno, i cantanti portano fan e non si può vietare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci troviamo in una situazione davvero poco chiara. E perdel Covid forse è a rischio persino. Dopo una imponente fase di selezione, durante la qualeha ascoltato più di 300 brani, adesso tutte le persone che lavorano al Festival distanno ragionando sulle modalità della messa in onda dell’edizione del. La competizione canora più prestigiosa del Paese, sembrerebbe dirci il conduttore e direttore artistico in un’intervista rilasciata al settimanale Voi, si fermerà? Anche senza pubblico non si farà? Nessuno lo sa con certezza. Queste, però, sono state le eloquenti dichiarazioni dia riguardo: “non si potrà fare in una situazione Covid, anche perché ci sarà un palco esterno, i cantanti portano fan e non si può vietare ...

EnricoLetta : L’Italia quest’anno presiede il #G20. È la prima volta. Occasione unica per rilanciare il multilateralismo e per mo… - GiovanniToti : Anche quest’anno la Befana è arrivata all’@OspedaleGaslini di #Genova, a bordo della sua auto d’epoca. L’emergenza… - ilpost : Quest’anno al Post abbiamo deciso di non pubblicare – come abbiamo fatto per dieci anni – l’album fotografico che a… - thaMercury : @_crazyxmofos ti capisco, davvero. Però non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto bene, cerca di viverti quest’ult… - lthsxhome : @FEARLESSV91 ah non è quest’anno vero??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Quest’anno non Ricorso ordinanza sulla scuola, Spirlì: ‘La difenderemo fino alla Cassazione’ CatanzaroInforma