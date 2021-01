Quel «murder the media» comparso all’interno del Campidoglio la dice lunga

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Che i manifestanti pro-Trump –l’esercito personale che il presidente uscente degli Stati Uniti aizza da mesi – siano contro il mondo deie dei giornalisti (li che non garbano loro, ovviamente) non è una novità. Per renderlo ancora più incisivo i rivoltosi hanno deciso di lasciarlo impressodel palazzo del potere statunitense, tra le massime rappresentanze della democrazia. Ecco che – come riporta il giornalista Anthony Quintano –delè comparsa la scritta «the». LEGGI ANCHE >>> Il manifestante che caccia Antonio Di Bella e che lancia un messaggio d’odio al Tg3the, a morte i giornalisti Rioters left this message inside The United ...