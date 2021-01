MotoGP, Davide Brivio lascia la Suzuki per la nuova avventura in F1: “È stata una decisione difficile” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Davide Brivio non è più il team manager di Suzuki, con la quale ha vinto il titolo mondiale di MotoGP nel 2020 con Joan Mir, nel suo futuro una stimolante sfida in Formula1 con il team Renault. Una decisione che ha spiazzato molti addetti ai lavori visto che Brivio, presente nel paddock della MotoGP da oltre vent’anni, era legato alla casa di Hamamatsu dal 2013. “All’improvviso è emersa una nuova sfida professionale e un’opportunità e alla fine ho deciso di coglierla – racconta Brivio in un’intervista riportata dalla Gazzetta -. È stata una decisione difficile: la parte più dura sarà lasciare questo favoloso gruppo di persone con cui ho iniziato questo progetto quando ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021)non è più il team manager di, con la quale ha vinto il titolo mondiale dinel 2020 con Joan Mir, nel suo futuro una stimolante sfida in Formula1 con il team Renault. Unache ha spiazzato molti addetti ai lavori visto che, presente nel paddock dellada oltre vent’anni, era legato alla casa di Hamamatsu dal 2013. “All’improvviso è emersa unasfida professionale e un’opportunità e alla fine ho deciso di coglierla – raccontain un’intervista riportata dalla Gazzetta -. Èuna: la parte più dura saràre questo favoloso gruppo di persone con cui ho iniziato questo progetto quando ...

guidomeda : Se, come è altamente probabile, il mio amico @Davide_Brivio andrà in F1 con ruolo apicale nel team @RenaultF1Team… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP UFFICIALE: Davide Brivio lascia la @suzukimotogp dopo 8 anni e il titolo Mondiale del 2020. La c… - RaiSport : #MotoGp Dopo le indiscrezioni, ecco l'annuncio. A pochi mesi da uno storico titolo mondiale, le strade di Davide… - Ale_ronchetti : RT @guidomeda: Se, come è altamente probabile, il mio amico @Davide_Brivio andrà in F1 con ruolo apicale nel team @RenaultF1Team #AlpineF1T… - ImpieriFilippo : RT @motograndprixit: #MotoGP | Shinichi Sahara (@suzukimotogp ): 'Buona fortuna a @Davide_Brivio , dovremo coprire la sua perdita' - https:… -