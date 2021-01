LIVE Travaglia-Kecmanovic 1-6 6-4 6-0, ATP Antalya 2021 in DIRETTA: vittoria da dieci e lode per l’azzurro! (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Partita dai due volti quella tra Stefano Travaglia e Miomir Kecmanovic. Il primo set è tutto a favore del serbo, che fa valere la sua potenza. Con il passare dei minuti l’azzurro prende le misure dell’avversario ed inizia costantemente a spiazzarlo nascondendo fino all’ultimo la direzione del suo dritto e Kecmanovic va piano piano nel pallone, scivolando nel secondo set e mandando il suo fantasma nel terzo! Gran vittoria per Travaglia! GAME, SET AND MATCH! FINALMENTE, AL QUINTO MATCH POINT, Travaglia FA SUO IL MATCH PER 1-6 6-4 6-0-6 40-A Randellate di ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Partita dai due volti quella tra Stefanoe Miomir. Il primo set è tutto a favore del serbo, che fa valere la sua potenza. Con il passare dei minuti l’azzurro prende le misure dell’avversario ed inizia costantemente a spiazzarlo nascondendo fino all’ultimo la direzione del suo dritto eva piano piano nel pallone, scivolando nel secondo set e mandando il suo fantasma nel terzo! Granper! GAME, SET AND MATCH! FINALMENTE, AL QUINTO MATCH POINT,FA SUO IL MATCH PER 1-6 6-4 6-0-6 40-A Randellate di ...

Antoine_Pronos1 : ?? LIVE ?? ?Kecmanovic - Travaglia? ?? Travaglia ?? 1.4 ? 65% #TeamParieurs #TeamParieur - zazoomblog : LIVE Travaglia-Kecmanovic 0-3 ATP Antalya 2021 in DIRETTA: si fa dura per l’azzurro - #Travaglia-Kecmanovic… - x_bcde : Miomir Kecmanovic vs Stefano Travaglia >>> -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Travaglia LIVE Travaglia-Kecmanovic 1-6 6-4 1-0, ATP Antalya 2021 in DIRETTA: Travaglia inizia bene il terzo set OA Sport LIVE Travaglia-Kecmanovic, ATP Antalya 2021 in DIRETTA: subito un avvio durissimo per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefano Travaglia-Miomir Kecmanovic, primo turno dell'ATP Antalya 2021, torneo di ...

Classifica Atp Live: il 2021 regala un nuovo best ranking a Jannik Sinner

Semplice, perché nel 2021 è scattata la regola che tiene conto degli ultimi migliori 19 risultati di un tennista. Il 19enne altoatesino è ora infatti alla posizione numero 36 del mondo. Dietro Sinner, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefano Travaglia-Miomir Kecmanovic, primo turno dell'ATP Antalya 2021, torneo di ...Semplice, perché nel 2021 è scattata la regola che tiene conto degli ultimi migliori 19 risultati di un tennista. Il 19enne altoatesino è ora infatti alla posizione numero 36 del mondo. Dietro Sinner, ...